Metacritic 92% -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

JVC 18/20

Gamekult 9/10

( 29 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)God is a Geek 9,5/10Gamespot 9/10IGN 9/10Destructoid 9/10EDGE 9/10Au royaume des Rogue-lite, Hades s'est fait une place confortable au coin du feu, où il mérite de reposer en se gavant d'ambroisie. L'Odyssée de Zagreus, qui pourrait faire penser à un Bastion ayant siroté quelques litres de Red Bull, a tout pour séduire les amateurs d'action débridée, motivés à l'idée de recommencer encore et encore certaines séquences par une écriture et une direction artistique globale largement au-dessus du lot. En nous présentant une galerie de personnages attachants que l'on brûle de connaître en détails et en intégrant à la perfection la mythologie grecque directement à son gameplay, nerveux, précis, riche et souvent surprenant, Hades se présente comme une oeuvre sans véritable talon d'Achille, sans aucun doute la plus aboutie de Supergiant Games, qui ne mérite pas de tomber dans les limbes de votre indifférence.Après avoir expérimenté avec différents genres, Supergiant Games livre ici son meilleur cru. Beau à se damner, jouissif à prendre en main et terriblement addictif, Hades ne pèche que par sa structure identique à chaque run qui pourra déplaire à certains. En contrepartie, il offre une histoire prenante portée par un panthéon grec plus charismatique que jamais et une narration parfaitement amenée. Fort de systèmes de jeux solides, Hades révèle toujours plus à mesure que l’on pense en avoir fini avec lui. Que vous soyez bon client du studio ou du genre Rogue-Lite, n’hésitez pas une seule seconde, car le dernier né de Supergiant est, à n’en pas douter, un immanquable de la rentrée. !Game Informer 8,5/10