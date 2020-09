JVC 10/20

Gamekult 2/10Il n’est pas toujours évident de sortir de sa retraite après plusieurs années d’inactivité, et Sam Stone vient de l’apprendre à ses dépens. Serious Sam 4 est une suite légitime de la franchise, fidèle à ses origines autant sur le fond que sur la forme, mais n’est que cela, et c’est bien là le problème. Le jeu vidéo a évolué. Les joueurs ainsi que leurs attentes ont changé en 2020. Une franchise se doit d’innover, à l’image des reboots de Doom et de Wolfenstein, sous peine d’être dépassée avant même d’avoir eu le temps de dégainer. Ce n’est clairement pas le cas de Serious Sam 4 qui s’enlise dans une vision datée du jeu vidéo.