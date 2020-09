C'est lors d'un showcase que Hiroshi Matsuyama le PDG de CyberConnect2 a annoncé que le studio travaillait sur un nouveau RPG d'une nouvelle license nommé Senjou no Kuuga (titre provisoire). Pas d'image, ni de video, on en saura peut-etre plus au TGS.Au passage on attend toujours des nouvelle de l'adaptation de Demon Slayer sur PS4 et de leur trilogie de petits jeux divers annoncé il y a 2 ans.