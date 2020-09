Je vois beaucoup de monde s'offusquer avec les jeux à 80 euro next gen (de Sony notamment) et a raison.

Déjà que 70 balles c'est beaucoup, alors que 80...oui c'est une vaste blague...



Mais dans les fais qui paye les jeux a 70 balles déjà ? Notamment ici pour ceux qui suivent l'actualité jeux vidéo ?



Sachant que l'on peu trouver n'importe quel AAA day one a 55 euro max, voir moins assez souvent.



Perso j'ai jamais acheté un jeu 70 balles (hormi FFVII Remake lors du confinement en demat, et j'ai beau adoré le jeu j'ai encore les 70 euro en travers).

Après je suis a 99% jeux en boîte aussi, c'est l'avantage par rapport au demat sur console. Jamais je ne paye mes jeux plus de 55 euro.

Donc de facto et logiquement si un jeu PS5 en boîte day one sort a 80 balles sur le PSN ou Micro day one, on pourra le trouver en boite facilement dans les 60/65 en grande surface.



En conclusion oui faut gueuler, pour les jeux a 80 balles, car oui c'est pas normal, mais dans les faits, il est très facile de trouver un jeu 15 ou 20 euro moins cher.



Bref PS5 preco cet aprem, car je sais d'avance que je payerai jamais mes futurs jeux 80 balles.



Après si vous êtes full demat je comprend. Notamment ceux qui auront la future PS5 full demat, là oui ça va banquer sévère.