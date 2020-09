"Et la Switch ?", ne manquerez-vous pas de soulever, en constatant que la console transportable de Nintendo devrait sans mal faire tourner le jeu. Et bien figurez-vous que ce portage devrait lui aussi devenir bien vite un secret de Polichinelle, puisque la Switch est un temps apparue parmi les plateformes disponibles sur la boutique de l'éditeur, qui a rapidement procédé à sa suppression.Les captures de notre galerie d'images vous permettront de découvrir sans mal le pot-aux-roses. Cerise sur le gâteau, l'enseigne Gamestop a également mis en ligne la fiche de la version Switch, avant de la supprimer à son tour. Décidément, cette année est pleine de surprises... éventées.

posted the 09/11/2020 at 12:25 PM by nicolasgourry