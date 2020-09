Bonjour les gens.



J'ai un soucis avec mon premier achat de la famille XBOX.

J'ai décidé de tester le Game Pass Pc .....

En m'inscrivant j'ai eu le choix de prendre le game pass console à 9.99€ le pc bêta a 3.99€ et l'ultimate à 12.99€ dont le 1er mois est à 1€.



J'ai pris l'ultimate........

Quand j'essaie de télécharger l'application Windows 10 Game Pass Pc Bêta j'ai un message d'erreur du genre 0X80190196.



Est ce que le gamepass pc n'est plus disponible ou sera dispo qu'à partir du 15 septembre. Ou bien le game pass ultimate n'a rien à voir avec le game pass Pc ?

Dans les menus d'aide de xbox ils ne parlent pas de mon soucis, et sur jeux vidéo hormis des post de 2019 qui explique qu'il faut faire une maj de Windows que j'ai déjà fait, il n'y a rien d'autre.



J'aimerais votre avis si vous avez galéré à l'installer.



Autre question : avec le game pass je dois quand même acheter les jeux (comme stadia) ou pas. Car je vous avoue j'ai pas trop compris le détail et le fonctionnement du game pass.



Merci pour votre aide.