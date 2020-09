La Fnac propose en exclusivité un nouveau coffret 4 vinyles 180g transparents avec des éclaboussures grises pour la bande originale de Skyrim avec une sortie prévue le 18 septembre ! A noter que c'est visiblement une réédition d'un coffret déjà sortie aux USA avec la fameuse pochette en forme de livre et un gros fourreau en carton rigide.-> +d'info et images sur le blog -> lien Fnac 102,66€

posted the 09/08/2020 at 03:34 PM by shady77