Le truc vient de la dernière MAJ du LSB (Licensing Source Book Europe) visiblement au courant de 2/3 trucs puisque les mecs indiquent sans détour que nous verrons l'année prochaine tout un tas de choses concernant Sonic, dont de nouveaux jeux (heureusement).Logique, c'est les 30 ans.Alors on parie, allez- Une compilation remasters HD à 60€- Un truc sur l'eShop- Un Game & Watch qui...Oh, scusez moi, je confondsDonc je disais :- Un épisode 3D qui nous fera believer et qui sera moyen comme d'hab- Sonic Mania 2- Un teaser de Sonic Le Film 2- Un nouvel anime à la con

Like

Who likes this ?

posted the 09/07/2020 at 07:35 PM by shanks