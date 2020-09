Le seul remède efficace contre la portagite

Je suis désolé mais à un moment si vous avez envie de rejouer à ces anciens jeux, juste respectez-vous et go tipiak.Pas de Galaxy 2, 3D World vendu à part (ça reste un Mario 3D de la série principale quoiqu'on en dise), Mario 64 n'a pas de remake et est en(je sais que le GPU de la N64 est une vraie plaie à émuler mais tout de même), le jeu est en vente pour une durée déterminée sur le store (même EA et grosoft n'ont pas osés) : j'veux dire respectez-vous et n'achetez pas.Vos Mario là vous pouvez déjà les jouer en 1080p sur Dolphin et consor (peut-être même 4K j'en sais rien), des textures et sprites améliorées pour 64 (y'a même un portage PC fan avec des graphismes comme sur les images promotionnelle en train de se faire il me semble).