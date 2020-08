Après avoir été relativement discret après la présentation xbox et tout le bad buzz d'Halo Infinite, Phil Spencer a publié un tweet hier concernant le gamepass :un tweet qui annonce l'arrivée de plus jeux de d'éditeur tiers dans le gamepass, si quelques insiders ont teasé l'arrivé du EA Play sur le gamepass (par rapport à la future annonce de septembre), la plupart des youtubeurs proches de la marque verte (rand al thor, colteastwood, zalker87, Dealer gaming) sans oublier des membres de windows central, parlent de gros AAA qui viendraient accompagner la series X dans le gamepass lors de la sortie de la console, Halo Infinite étant reporté, des titres auraient été évoqués comme dirt 5, Ac Valhalla, Watchdogs, et peut être Fifa (à prendre avec des pincettes) Personne n'en sait plus pour le moment, mais l'arrivée du EA play est déjà sûr à plus de 75%, reste à voir pour les autres jeux, Cyberpunk 2077 n'en ferait pas partie si l'on se fie aux dires de CD projekt...