Ahhh Bloodborne, sûrement un des best game ever que j'ai joué dans ma vie de joueur... Un univers fascinant, des boss d'anthologie et une ambiance comme nulle part ailleurs, je me devais donc de vous faire un petit article sur les mystères de Bloodborne, et Dieu sait que yen a dans ce jeu. Très cryptique,flou, etc... L'univers de Bloodborne n'est pas simple à décortiquer, mais j'ai fais quelques recherches et elles devraient vous intéresser !Avant de commencer la lecture, je précise qu'il ya duje montre certains boss et explique peut être des trucs qui peuvent vous gâcher la surprise si vous avez toujours pas fait le.jeu (qu'est ce que vous attendez ??? ) donc a vos risques et périls !11)- Les Pthumériens étaient l'ancienne civilisation aujourd'hui disparu et qui étaient pacifique. Ils sont les créateurs du labyrinthe sous Yarnham (Les donjons Calice du jeu) et étaient les Gardiens du Grand Ancien Ébrietas qu'ils adoraient et vénérés. Mais ils ne se laissaient pas contrôler par celle ci car ils ne buvaient pas de son sang. Les Pthumériens étaient des êtres pacifique, désirant la paix, il étaient très doués pour construire des choses, notamment le labyrinthe. La situation sous contrôle des Pthumériens perdura longtemps, mais malheureusement, Ébrietas finis par prendre le contrôle, corrompre et posséda leur esprit un à un et mis à leur tête un chef pour un peuple devenant plus violent. On ignore de quel chef il s'agissait. Cependant, Ébrietas réussira à corrompre également le chef, qui buva son sang, ce qui à conduit à leur chute. Les Pthumériens se transformèrent en bêtes assoiffés de sang et disparurent. Tout ce qui reste des Pthumériens est la Reine Pthumérienne et ses sbires, atteinte de folie également. Il existe aussi dans le calice les descendants Pthumériens, devenu fous à cause de Ébrietas.10)Contrairement aux apparences et ce que nous laissent penser le jeu, les Grand et Grand Ancien ne sont pas des dieux mais ce sont des êtres ayant gagné tellement de savoir et de connaissances et de pouvoirs qu'ils peuvent voir le subconscient et les rêves et influencé le monde autour d'eux. Ils sont plus ou moins puissant, certains plus que d'autre. Les Grand Ancien sont encore plus puissant et plus respecté que les Grand de base. On dit d'eux que ce sont des Êtres Cosmique. On dit qu'un Grand et même d'un Grand Ancien qu'il est incapable d'enfanter, les Grand seraient donc jaloux des humains qui eux le peuvent. Ébrietas est la première Grand Ancien connu, et est responsable de la chute des Pthumériens.Les Grands Anciens sont des créatures qui ont « évolué » en une forme de vie plus élevé que les humains et les créatures. Ils ne sont pas immortels mais peuvent vivre très longtemps.Le plus ancien et le plus puissant d'entre eux est la. Les autres sont Odeon, Rom, la Nourrice de Mergo, Amygdala, L’émissaire Céleste, Mother Brain (pas de nom en français, c’est le cerveau géant plein d’yeux) Ebrietas et Mensis.Odeon est un Grand Ancien qui a transcendé la vie au point de ne plus avoir de corps physique, il communique par chuchotement comme s’il n’était qu’un esprit.Il est très puissant et est devenu « intemporelle », donc potentiellement le plus puissant. Il est le plus « Lovecraftien » des Grands Anciens, de plus il peut influencer les gens facilement de part sa nature spectrale.9)Comme je le disais, il ya la "Présence Lunaire" un des plus puissant Grand Ancien, suivit de Oedon dont il porte le nom de la Chapelle. Il serait tellement puissant et tellement abusé de ses pouvoirs qu'il aurait perdu sa forme physique, ne communiquant que par ses chuchotements. Les gigantesque créatures accroché au bâtiment de Yahargul sont des Amygdales, des Grand, et personnification même des cauchemars. Mais elles peuvent également apparaître dans la réalité, notamment quand le joueur à assez de Lucidité pour les voirs. Sinon, elles restent invisible.Ebriétas, qui est un des Grand Ancien les plus âgées. Elle vivait dans le labyrinthe pendant un temps, puis est entré en collaboration avec l’Eglise du remède plus exactement l’église du Choeur (une faction de l’église du remède) pour créer un clone de lui-même.Rom, Mergo, Rom, Mergo, Céleste émissaire, et Mother Brain sont des « nouveaux » Grands Anciens : Les êtres cosmiques , jeunes et moins développés donc moins puissants. Ils sont suffisamment évolués pour que leur sang soit utilisé comme remède, mais leur pouvoir est encore limité. Ils ont été créés par les humains par le biais d’expériences avec le sang d’un Grand Ancien mort et d’Ebrietas.Tous les Grands Anciens cherchent à créer des descendants, comme toute créature vivante. Seul problème, les enfants issus de GrandsIls veulent un substituts lorsque leur progéniture meurt.C’est probablement en raison de la quantité d’énergie qu’il faut pour devenir un Grand, qu’un enfant est tout simplement submergé par elle et devient corrompu.Les grands Anciens ont donc besoin de se reproduire et cela se fera grâce aux humains. La condition pour cela est de stopper la nuit sans fin, de faire apparaitre la lune rouge, moment propice à l’accouplement d’un Grand ancien et d’une humaine.7)Le sang joue un rôle prépondérant dans Bloodborne. Le Sang Ancien où Sang des Grand est responsable du chaos provoquer dans ville de Yarnham. Quand ce sang est transfusé il a une telle puissance qu’il peut guérir les maladies, vous rendre ivre de pouvoir, et à la fin les hommes faibles succombent à « l’instinct profondément enfouie dans le cœur des hommes ».Les hommes "faibles" buvant ce sang sont atteint de folie, et se transforme en bêtes sanguinaire encore plus assoiffés de sang. Tout homme qui cèdent à la tentation de boire ce sang se transforme donc en bête ou devient fou, (comme les mobs avec les fourches). Cependant, le sang est aussi à l'origine des Grand Ancien. Si quelqu’un est capable d’être transfusé avec assez de puissance il peut en quelque sorte «évoluer» en une autre forme de vie : Un Grand Ancien jeune et faible , ou dis plus simplement un être cosmique. Mais rares sont ceux qui y parviennent... car cela n’arrive pas naturellement, mais suite à de longs rituels ou beaucoup de sang doit être consommé pour obtenir un Grand Ancien habituellement ça échoue mais pas toujours…Pour la personne moyenne, le sang d’un Grand Ancien – même à petites doses – est assez puissant pour le rendre fou et finalement le transformer en bête s’il continue à le prendre.Une fois injecté, le sang reste pour toujours en lui et le consume de l’intérieur. Un peu comme une sorte de drogue qui nous rongerait de l'intérieur.Le sang se consomme sous forme d’échos de sang. Les échos de sang des Grands Anciens entrent en résonance à l’intérieur de toute personne empoisonnée par ce sang. La puissance des Grands Anciens reste vivante dans le sang de ces personnes et vous pouvez les absorber lorsque vous les tuez, comme visible dans le jeu. La soif de pouvoir et de sang aura donc eu raison des habitants de Yarnham...6)Des chercheurs ont étudié les vestiges sous la ville et sont tombés sur un Grand Ancien (Ebrietas) et le sang spécial.Le sang fut ramené à l’université de Byrgenwerth afin d’être étudié. Parmi ces chercheurs il y avait: Willem, Lawrence, Gherman, Rom et Micolash. Ils travaillent ensemble pour comprendre la signification du sang et expérimentent sur ces créatures visqueuses . Ces expériences les ont mené à se séparer suite aux perspectives différentes sur l’utilisation de ce nouveau pouvoir.Willem a passé sa carrière à explorer les connaissances acquises par le sang mais finalement est venu à la conclusion sombre que l’esprit humain ne pouvait tout simplement pas supporter le stress de leurs connaissances… Il redoutait la puissance et la corruption de ce Sang.Déçu par les limites de l’intelligence humaine, Willem a cherché à donner à son cerveau “des yeux” afin d’élever ses pensées et d’atteindre les plans supérieurs. Willem était déçu que l’esprit humain ne puisse pas comprendre la connaissance des Grands Anciens et a commencé à expérimenter un moyen d’élargir artificiellement nos capacités.l’administration de sang a été créé par Willem comme un moyen de tester les hybrides humains/fantasme.Pour le meilleur ou pour le pire, ses expériences ont réussi. Mais il était clair pour Willem que des progrès pouvaient être apportés.5)Rom était autrefois un humain, un chercheur comme Willem ou encore Laurence. Cependant, les expériences de Willem sur ce dernier (volontaire) a le faire devenir un Grand Ancien "échouèrent" enfin en parti. Grâce à Rom, Maitre Willem en appris nettement plus sur le Cosmos et les Grands.Il comprend que le jour où la lune rouge serait assez basse, les Grands descendront sur Terre pour féconder une humaine.Hélas, dans le processus, Rom devient vide de sens , stupide – comme s’il n’était rien du tout – une coquille vide. Juste un corps aveugle qui a beaucoup plus de puissance maintenant.Willem est désemparé et veut juste plus de connaissances pour comprendre tout cela. Son envie le consume, mais ne veut plus prendre part aux expériences sur le sang compte tenu de ce qui est arrivé à Rom (il est fier qu’un autre chercheur – Caryll – n’utilise pas le sang pour la création de Runes).Il utilise la communication avec Rom pour ouvrir son esprit, le fermant au reste du monde. Il devient amorphe, ce qui fait que les gens croient que l’araignée dans le lac tient Willem en « otage ». Willem est visible et ne peux plus bougé sur son fauteuil devant l'arène avant de combattre Rom. tient Willem en « otage ».Pendant ce temps, l’administration de sang s’est propagé en dehors de Byrgenwerth et la sur-utilisation de ce sang a commencé à causer des problèmes dans la ville du Vieux Yharnam.4)Lawrence et Gherman, en désaccord avec Willem, veulent continuer à utiliser le sang et commence à mieux contrôler ses effets. Lawrence était persuadé que le Sang était la réponse tant attendue à leur rapprochement avec les Grands Anciens.Ils remontent à Yharnam et Lawrence fonde l’église du remède avec les guérisseurs tout de blanc vêtus et les chausseurs tout de noir vêtus.Gherman a été l’un de ces chasseurs, mais il portait des vêtements différents. C’est à cette époque que Ludwig et Archibald expérimentent et créent des armes pour devenir chasseurs eux-mêmes.Gherman prend des élèves avec lui et commence à les former à l’Atelier de l’église pour éliminer les gens qui deviennent hors de contrôle à cause du sang. Armes et armures sont fabriqués sur la base de ses créations. Ceux vêtues de blanc étaient chargés de guérir les malades du sang et mettre fin à cette folie. Promettant monts et merveilles et guérison, tout les gens malades voulait bénéficier de leurs faveurs et traitement pour guérir. Pour éviter la propagation "du sang" l'église bloqua l'accès de l'université de Byrgenwerth comme.visible dans le jeu.L'Église du remède boucla même certains pans de la ville comme le vieux Yarnham, laissant les habitants succombés à la folie. L'Église voulait privilégier les habitants proches comme ceux du Faubourg ou de la ville principale.Pendant tout ce temps les recherches ont continué au sommet de la cathédrale. Tout cela a donné lieu à de nombreux rituels qui ont échoué mais créée de nombreux objets magiques très puissants. Mais une troupe d’élite de l’église du Remède fonda le Choeur, un ordre qui affirma une fracture nette avec les enseignements de Maitre Lawrence.3)le Choeur reprit les grands thèmes de Byrgenwerth, à savoir une élévation de l’humain au stade supérieur, et une étude poussée de la Lucidité.Les chasseurs de l’église du Choeur pousse Lawrence à fuir .Il se retranchera dans la Grande cathédrale . Ils obtiennent le Grand calice d’Isz du labyrinthe et grâce aux rituels ils finissent par communiquer avec Ebrietas.Elle leur a enseigné de nombreuses choses et a finalement réussi à se faire libérer du labyrinthe – maintenant elle réside dans Yharnam au cœur de l’église du remède dans l’Orphelinat. Ébrietas créa les être cosmiques, (les genres de Schtroumpfs bleus) Menacé par l’église du Choeur ,on imagine que Lawrence s’est enfui , s’est retranché dans la Grande Cathédrale et s’est transformé en une bête . Vu la quantité effarante de sang que Laurence à dû ingurgité, on le retrouvera transformé en bête dans le DLC, son crâne sera également visible dans la cathédrale, garder par Amélia, un autre vicaire.2)Seul de son côté, Micolash fonde l'école de Mensis à Yahar’Gul dans le but d’embrasser les Grands Anciens et les adorer, comme avaient fait les Pthumeriens.Il cherchait la possibilité d’établir un contact avec eux au travers des rêves.Grâce à l’étude et beaucoup de communication avec les Grands, il finit par devenir complètement fou et plonge toute son école dans cette folie.Quand il atteint le sommet de sa folie,Il trouva Mensis et fut perdu dans son Cauchemar, un monde éthéré créé par le Grand dans le but de mettre en suspend le jour où Mergo est née.En échange, les membres de son Ecole de Mensis continueraient les rituels qui permettent l’apparition de la lune rouge, et ainsi les futurs cycles de fécondation prévus par les Grands.Micolash est obsédé par l’obtention d’yeux et veut devenir comme Rom. Il ne comprends pas que le traitement a transformé Rom en coquille vide.Du cauchemar déformée de Mensis, il tire la Mother Brain – et trouve quelque chose de nouveau au cultes des yeux. Le cerveau est le mal et conduit tout ceux qui il voit vers la folie.1)Il est considéré comme le premier chasseur, celui qui a initié les autres chasseur a devenu comme lui. Il protège la présence Lunaire, qu'il considère comme son "sauveur" Il est dit dans le lore que sa femme était Lady Maria, tellement triste de l'avoir perdu qu'il créa une poupée vivante à son effigie. Lady Maria était une de ses meilleurs élèves et il tomba amoureux d'elle.A la fuite de Lawrence. Gherman se retire alors dans son atelier au sein de l’église et crée la poupée, un substitut de Maria, une élève très douée. Lui aussi est au bord de la folie (pour changer) Il est désespéré et se tourne vers la Lune pour obtenir des réponses. Les grands anciens, apte à aider ceux qui les appellent vraiment à eux envoient la Présence Lunaire pour lui accorder la «paix».Gherman meurt et va dans son propre rêve.Le rôle de Gherman est d’enseigner aux chasseurs, qui sont en mesure d’entrer dans le rêve, comment se battre et de tuer les monstres, espérant les amener à tuer Mergo puisque c’est une menace pour la Présence Lunaire. Cependant, si on refuse de mourir de sa main, Ghernam nous affrontera, voulant protéger a tout prix la présence Lunaire.Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça paraît un peu plus clair. Alors oui, ils restent beaucoup de mystères à éclaircir. Notamment j'ai pas parlé de Gascoigne, de Mergo, de Koss etc... Mais les explications étant déjà assez nombreuses, je préfère m'arrêter là et pourquoi pas vous livrer une partie 2 la semaine prochaine ? Je verrai....