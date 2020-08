Cinéma

Pandémie oblige, encore plus active aux USA que chez nous et ça va pas disparaître par miracle d'ici la fin d'année à ce rythme.Le film a déjà 5 mois de retard sur sa sortie initiale donc débarquera directement sur Disney+ le 4 septembre (seulement US pour le moment), en format VOD donc pour 29,99$. Certains diront que ça reste moins cher que de débarquer en famille au cinéma et "cépafo".Au rythme où vont les choses, ce serait peut être la même pour Black Widow qui en est à plus de 3 mois de retard et qui "doit" sortir finalement fin octobre mais la situation pue un peu.Perso ça m'arrange car même si osef un peu, c'est le point de départ du nouveau cycle MCU,donc le voir à "pas cher" (), j'dis pas non.