Pour tout les fans de Ace Attorney ou Danganronpa, Jisei , Le Visual Novel Jisei de l'éditeur Ratalaika Games est sortie chez nous uniquement en Dématérialisé sur PS4, Switch et Xbox. Ce jeu est donc une enquête policière. Il est important de préciser que le jeu bénéficie d'une traduction Française ! Sont petit prix de 4€ est également un argument de taille pour découvrir ce jeu !

posted the 07/27/2020 at 01:01 PM by yais9999