Pour une durée de deux ans après c'est la Next-Gen totale



Ce que vous verrez le 23, c'est que nous donnons à nos studios une réelle liberté créative pour construire les jeux qu'ils envisagent.



Comme vous le savez, nous avons ajouté beaucoup de studios à l'organisation des studios de jeux Xbox au cours des dernières années et nous leur avons apporté la stabilité financière, la liberté créative pour construire les jeux qu'ils veulent construire, et nos créateurs de jeux veulent construire de grands jeux qui peuvent atteindre un large public de joueurs.



Je pense donc que ce dont vous entendez Matt [Booty] parler et ce que nos créateurs vous diront, c'est que nous avons une vision pour chaque jeu que nous construisons et que cette vision commence avec le joueur, pas avec l'appareil. Si un créateur vient nous voir et nous dit "Non, je veux vraiment me concentrer sur la prochaine génération" avec ses jeux, nous sommes complètement ouverts à cela et nous le soutenons.



Si un créateur vient nous voir et nous dit qu'il a une vision pour atteindre ces clients sur différentes plateformes et différentes générations, nous le soutenons totalement.



Il s'agit vraiment de donner à nos créateurs le choix et de leur permettre de créer les jeux qu'ils veulent pour atteindre le public qu'ils recherchent et non pas de leur imposer des obligations.



Ce ne sont pas nos règles pour notre plateforme, mais plutôt les créateurs qui créent les jeux qu'ils veulent construire en pensant à l'avenir.