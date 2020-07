Vous ne serez pas contraints de rejoindre immédiatement la nouvelle génération. Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C’est pour cette raison que tous les jeux de ces derniers qui sortiront dans les deux années à venir (comme Halo Infinite) seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One. Nous ne vous forcerons pas à passer à la Xbox Series X dès sa sortie pour pouvoir continuer à profiter des exclusivités Xbox.

Il va falloir attendre encore au moins deux ans pour que les productions Xbox Game Studios arrêtent de sortir sur Xbox One. Une stratégie risquée et osée pour Microsoft, même si le but premier sera avant tout de vendre des abonnements Xbox Game Pass afin d'augmenter le nombre d'utilisateurs. D'ailleurs, tous les jeux développés par les Xbox Game Studios arrivent dans le XGP le jour de leur sortie mondiale.