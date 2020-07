Salut tous le monde,



Dans le blog un peu plus bas sur la vidéo de No man's sky honnêtement toujours aussi bonne, dans les commentaires d'autre parlait de la vidéos de breath of the wild un petit tour sur YouTube et voilà.



À l'époque quand je l'ai vu j'allais m'étouffer de rire la fin putain.



Profité bien bonne soirée à tous.