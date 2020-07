Jeux Video

Franchement je pige pasOk, les mecs ont ptéte pas le temps ou l'envie de lancer un nouveau casque sur le marché, surtout que leur politique leur imposera une compatibilité avec le PC et qu'il y a déjà trop de concurrence dessus (et leurs casques n'ont pas marché des masses).Mais faîtes un partenariat bordel de merde !ça sert la patte à Valve actuellement pour foutre les jeux XGS sur Steam.ça fait de même avec Facebook depuis la mort de Mixer.Bah tentez un deal de compatibilité HTC ou Oculus sur Xbox Series XEt sortez des jeux.Astro Bot a prouvé que (hors Nintendo), le platformer avait sa place sur consoles burnées techniquement et t'as Rare qui a un catalogue qui demanderait que des retours :- platform : Banjo- action/platform : Conker- TPS : Jet Force Gemini- Aventure : Kaméo(évidemment, Killer Instinct et Perfect Dark vont rester dans le cadre de la non-VR, on sait)Suffit de confier ça à une team C de Rare, trouver un petit studio tiers avec du talent et pourquoi pas Double Fine qui adore les petites expériences sympas.Et comme ça, Half Life Alyx peut sortir sur SX en passantBougez vous le cul