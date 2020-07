Au japon le manga est terminé, il en existe 6. Au japon le manga est terminé, il en existe 6.

Résumé : Ils vivent en bande et en marge de la société. Comme tous les délinquants qui se respectent, ils sont prêts à tout pour défendre leur territoire face aux intrus, et ne refusent jamais une bonne baston. Mais ces durs-à-cuire ne sont pas tout à fait comme vous l'imaginez... Ce sont des chats de gouttière bien teigneux ! Tout juste débarqué à Nekonaki, Ryûsei, un chat balafré, part en quête d'un boss tricolore... Et c'est tout un quartier qui va s'embraser !PS : J'ai découvert le manga dans ma médiathèque, je me suis dit que ça pourrait plaire, je sais que des membres de Gamekyo adorent les chats