« Nous recherchons un concepteur narratif principal. Si vous aimez collaborer avec des développeurs talentueux pour créer des jeux déterminants, rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans un nouveau voyage. Le candidat idéal a non seulement une connaissance approfondie de la rédaction de récits complexes pour les jeux, mais est capable d'exécuter le récit dans le jeu grâce à l'expérience du joueur prévue. Cette personne sera responsable de l'architecture et de la conception des systèmes narratifs qui concrétisent la vision des directeurs de jeu. »

« Le candidat idéal a une maîtrise de la narration et comprend profondément le mariage entre le gameplay et la narration. Cette personne sera chargée de créer des scénarios puissants, des arcs de personnages solides et un dialogue convaincant tout en maintenant une attention égale à la construction et au développement de l'équipe de rédaction. »

Il y a quelques jours, on apprenait que Santa Monica Studio était à la recherche de plusieurs postes dont deux à des postes clés : lead narrative designer et lead writer.Voici la description pour le poste de lead narrative designer qui est recherché :Que l'on peut traduire en français par :Et concernant la description du poste de lead writer qui est recherché, la voici :Que l'on peut traduire en français par :Rien n'indique ces offres d'emploi ne concernent la suite des aventures de Kratos. God of War II n'ayant pas encore été annoncée officiellement par Playstation.En tout cas, le prochain jeu de Sony Santa Monica aura une "narration vidéoludique complexe"Mais, j'ai l'impression que la recherche de ces postes clés ne concernent pas le prochain God of War, mais potentiellement d'un autre projet au sein du studio, dans la mesure où je pense que la suite des aventures de Kratos doit être en développement depuis plus de deux ans.Sinon je remet la vidéo de Gia qui analysé les indices que Santa Monica a caché et que l'annonce de God of War II peut tomber à tout moment :