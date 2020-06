Ouais, j'arrive après la guerre, mais pas mal de boulot + décès dans la famille donc j'ai pas pu mater en direct la conf, d'où se "debrief" tardif.



Bon on va essayer de faire court pour chaque jeu car ça va déjà être long, autant éviter le pavé indigeste



- GTA V : Serieux ? on va encore se bouffer ce jeu que tout le monde à retourner dans tous les sens ? Je veux bien croire que c'est la poule aux oeufs d'or de Rockstar, mais un jeu sur 3 gen de console c'est du foutage de gueule. On est pas prêt de voir GTA VI (ou soyons fou : une new IP)



- Spider-Man-Miles Morales : C'est plus beau que le premier opus, mais j'ai pas trouvé non plus que ça décroche la machoire. pour le jeu en lui même, je vois plus ça comme un gros DLC qui aurait du etre pour le jeu d'origine et qui sort en Stand Alone histoire d'avoir une grosse licence pour la sortie de la console. Après j'aime pas le héro Spider-Man, donc je zap



-Gran Turismo 7 : Ah, enfin un titre qui me parle. Bon bah pas déçu, ça va etre du très lourds et la confrontation avec le nouveau Forza qui sortira dans la même période risque d'être très intéressante.



-Ratchet & Clank : bonne surprise, le jeu s'annonce sympa. Par contre comme pour Spider-man, je sens le jeu qui aurait pu sortir sur ps4 (avec des feaures en moins comme le RT) mais il sort sur ps5 histoire d'avoir une autre cartouche pour la sortie (graphiquement c'est pas une baffe je trouve, même si il reste beau et très coloré)



-Project Athia : juste un teaser donc à voir, mais pour le moment je suis pas emballé, ça à l'air ultra générique



-Stray : Bonne surprise, contrôler un chat dans un univers Steam punk (qui me fait penser à Cyberpunk 2077), ça change, reste a en savoir plus sur l'histoire, mais à suivre.



-Returnal : le pitch à l'air classique, la réal est pas folle, le genre me botte pas plus que ça, je zap



-Sackboy : J'adore le design de ce perso, et un jeu de plateforme jouable en co-op, j'achete. Certes c'est pas un gros AAA, mais juste pour l'ambiance et un genre trop rare ces derniers temps je prend.



-Destruction Allstars : ça a l'air brouillon et ça m'emballe pas. J'ai l'impression qu'ils veulent avoir leur Rocket League mais la magie n'opère pas chez moi, next



-Kena : c'est mignon, coloré, j'ai ressenti à peut prêt la même chose qu'à la sortie de Kameo sur Xbox 360, pourquoi pas à petit prix. A suivre



-Volcano high : pas de gameplay, j'ai pas trop chercher d'infos dessus, à voir mais pour le moment pas emballé.



-Oddworld : Rien à dire, je suis fan de cette saga depuis le début, je prends



-Ghostwire Tokyo : Un FPS qui s'annonce tout ce qu'il y a de plus classique. Ca m'a fait pensé un peu à Bioshock avec l'utilisation de pouvoir. D'occaz ça peut le faire dans une période de creux mais loin d'etre un must have



-Jett : Idem Volcano High



-Godfall : toujours 0 hype sur ce jeu, et cette musique qui colle pas à l'ambiance du jeu, on oublie vite pour passer à autre chose.



-Solar Ash : j'aime bien la DA, mais faut en voir plus sur l'histoire et le gameplay.



-Hitman III : le retour de L'agent 47. J'aime cette saga depuis le début, c'est achat en ce qui me concerne



-Astro's Playroom : En party game j'ai toujours Mario Party 10 sur Wii U qui me suffit.



-Little Devil Inside : j'aime bien la DA, le jeu à l'air prometteur, a suivre.



-NBA 2k21 : Si je veux jouer au basket, je prend un ballon et je vais sur le terrain pas loin de chez moi, c'est bien plus sympa (et ça fonctionne aussi pour pas mal de sport collectif)



-Bugsnax : O_O, c'est quoi ce truc ? allez zou, next



-Demon's Soul : Bon, le jeu est culte, je pense que je repasserait à la caisse. Par contre est ce qu'un jour Bluepoint fera un vrai jeu à eux ou ils feront toujours faire de remake car ils ne savent pas créer de jeux ?



-Deathloop : à première vue ; un FPS classique, mais en fait un système de loop, un peu de rogue-like et une ambiance à la Tarantino je trouve, j'aime bien.



-RE 8 : Pourquoi le retour de cette vue FPS, pourquoi ? Si on à la possibilité d'avoir une vue TPS ça serait quand même plus sympa. malgré ça, il fait bien envie quand même.



-Pragmata : le trailer est jolie, mais à part ça on sait que dalle



-Horizon 2 : Je l'espérais sans trop y croire et pourtant il était présent. La suite d'un de mes jeux préféré sur ps4. Aloy qui à de nouvelles capacités, l'exploration sous-marine, clairement une suite que j'attends de pied ferme (pas de date par contre)



-le reveal de la ps5 : Mon dieu c'est quoi ce design tout moche ? On dirait la machine Special T de ma mère. Et puis encore cette lumière bleu, ça casse bien l'immersion quand tu joues dans le noir (encore que sur ma ps4 Fat elle est au dessus et ma console est dans un meuble, autant là c'est de face et la console est en forme de tour (comme la Serie X, comme quoi ça doit être soit la mode soit la meilleure option pour le refroidissement du cpu/gpu) Par contre au vu des 2 modeles, je pense que la version "All Digital" était la priorité car la version avec le lecteur casse un peu la ligne (mai je me trompe peut etre). Et puis ce blanc qui va virer au jaune chez les fumeurs.



Pour conclure :



Après un inside Xbox plus que moyen, Sony avait un très bon coup à jouer. Mais j'avais bien fais de ne pas me "hype" pour cet event, car j'ai pas été sur le cul. Si c'est ça le "Future Of Gaming" bah c'est un peu décevant. Je retiens pas grand chose de bandant (2 grosses exclues, 3-4 AA, Hitman , Deathloop et Oddworld en multi).



On verra la réponse de Microsoft en juillet avec leurs jeux 1st party, mais pour le moment je reste sur ps4/One, pour la ps5, on va attendre la sortie de Horizon 2