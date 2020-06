En résumé:■"Un chef d'oeuvre visuel et technologique"■PS4 Pro: 1440p / PS4: 1080p■La qualité de l'image sur Pro est très clean acompagnée de l'un des meilleurs anti-aliasing du marché■L'IQ est juste un peu plus "soft" que la 4K native■Outre la résolution, les deux versions sont quasi identique■Framerate: 30fps quasi-constant avec quelques rares chutes de 1 à 2fps sur Pro (principalement quand on saute dans l'eau) chose qui ne se produit pas sur la PS4 standard curieusement■Amélioration considérable en terme d'interraction et de gamedesign par rapport au premier, le monde est significatvement plus grand■Les cinématiques sont en temps réel■Illumination globale (backed) de très bonne facture avec des éclairages indirectes qui donne un rendu naturel■Par rapport à la démo de l'E3 2018, la version final est identique à 90% en termes d'interactions, fluidité des animations, et agencement du niveau. Mais la version de l'E3 est quand même "plus chorégraphiée"■Pour la très probable version PS5, ils espèrent que les dogs pousseront l'illunaion gloable en temps réel et/ou du raytracing pour les reflets pour apporter cette touche final.sinon ces animations bordel...