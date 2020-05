NX Gamer reviens sur la technique de The Last of Us Part II via le dernier State of Play en commençant par le comparer au premier trailer du jeu qui avit été dévoilé à la Paris Games Week en 2017 :



Beaucoup de changements ont été effectué par rapport au trailer de 2017, on retrouve une meilleur gestion de la lumière, du depth of field, des ombres, des textures comme sur le sol ou encore les cicatrices sur les visages des personnages sont plus détaillés et le motion blur à aussi été réduit.



Les effets en rapport avec l'eau ont été grandement amélioré, on peut désormais voir que les vêtements sont plus au moins mouillés par endroit. L'eau qui coule sur la peau à aussi était améliore, on peut voir que le sac d'Ellie ne devient pas tout de suite mouillé mais au fur et à mesure qu'elle nage dans l'eau.



Pour lui beaucoup de choses ont été changé pour rendre la scène du trailer de la PGW 2017 bien plus réussi et impressionnante techniquement dans la version final du jeu en la rendant aussi plus propre et net.



Le passage dans la neige que l'on avait découvert en septembre dernier à aussi été amélioré désormais on peut voir la glace se briser sur l'eau et le rendu de l'eau à aussi été amélioré comme pour les éclaboussures.



Maintenant si on compare au trailer de gameplay de 2018, pour lui Naughty Dog a bien réussi à attendre ce niveau avec la version finale du jeu.



On retrouve les mêmes animations dans la scène de mêlée du dernier trailer que dans celui de 2018 comme il le montre dans sa vidéo comme pour l'esquive d'Ellie, on peut aussi voir que son expression faciale et ses yeux suivent ses mouvements quand elle attaque.



On peut voir les expressions des visages des ennemis comme l'expression de la douleur qui est normalement quelque chose de présent pendant les cinématiques sauf que là c'est en temps réel pendant que l'on joue et ce qui permet au jeu d'avoir une transition parfaite entre les cinématiques et le jeu comme dans le trailer de 2018.



Pour lui Naughty Dog à délivré sa promesse sur les animations du jeu qui sont pour lui les meilleurs que l'on puissent voir aujourd'hui en temps réel.



Dans la dernière séquence de gameplay on peut voir Ellie décocher une flèche dans la tête d'un ennemis et la flèche reste présente. Il semble qu'Ellie puisse récupérer cette flèche mais il semble y avoir eu un bug car la flèche disparaît avec le fait qu'Ellie est agrippé un ennemi pour lui cela est sans doute causé par le fait que le bouton pour prendre la flèche et agripper un ennemi soit le même.



Le système de load pour la végétation semble très impressionnant.



Quand il voit ce qu'a réussi à accomplir Naughty Dog avec un CPU comme le Jaguar, il impatient de voir ce qu'ils vont produire avec le ZEN 2 de la PS5.