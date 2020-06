Bien le bonjour tout le monde, J'avais juste une question et je n'ai pu trouver la réponse sur le net. Je compte acquérir le Néo Géo Arcade Stick Pro qui a l'air plutôt sympa (heureusement que l'on peut ajouter 20 jeux supplémentaires tout de même). je sais qu'il existe un adaptateur pour pour pouvoir l'utiliser en stick pour la PS3/PS4/Switch, mais je voulais savoir si cet adaptateur fonctionnait pour la Xbox One X également. Est-ce que certaines personnes ont pu essayer cela? Merci d'avance et belle journée. PS => Vivement demain pour la show PS5!!

posted the 06/10/2020 at 06:28 AM by commandermargulis