Revolution Software et IGN ont publié la bande-annonce officielle de Beyond a Steel Sky. Beyond a Steel Sky racontera une histoire passionnante de fidélité et de rachat, et cette bande-annonce donne un aperçu de son histoire.







Le jeu se déroulera dans un monde terrifiant où tout est contrôlé à base d'IA.



Revolution Software intégrera des innovations conceptuelles comme le théâtre virtuel et le piratage de système dans le jeu d'aventure. L'équipe promet également d'innover avec la technologie graphique de ToonToy. De plus, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Gibbons pour créer un beau style visuel.



Le jeu présentera un monde de bac à sable dynamique; un monde unique qui répondra aux actions des joueurs. De plus, les personnages du jeu AI-tech seront volontaires et motivés; leurs réponses intelligentes permettront des solutions intéressantes et émergentes aux énigmes et aux obstacles.



Enfin, et même s'il n'y a pas de date de sortie, Revolution Software prévoit de sortir Beyond a Steel Sky en 2020.

Traduction de l'article original :