J'aimerais un remake (pourquoi pas sous forme de compile) de ses deux jeux Maximo.C'est du fun (Hardcore par moment, il faut le reconnaitre -ça vient de la difficulté mais aussi du manque de souplesse du gameplay, c'est peut-être le point le plus à améliorer-) à l'état pur, l'ambiance est excellente (pas si souvent vu dans le genre) aussi bien sur le plan de l'univers que musical, ça plus grande force, c'est son humour noir.Soyons fou, j'aimerais un nouveau Maximo inédit.

Who likes this ?

posted the 06/07/2020 at 08:00 AM by nicolasgourry