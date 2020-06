Allez hop , j'ai rechuté je mettais dis que je me calmer sur la création d'interface pour frontend ,mais la passion pour certaine série ma fais me remettre au travail et pour le coup je suis allez assez loin techniquement parlant :Animations sur image fixe, after effects et tutti quanti pour essayer de coller un maximum à l'ambiance des sagas...

Pour les curieux ça tourne sur launchbox/pc.



*Front quoi?



*Qu’est-ce un frontend : il s’agit d’une interface vous permettant de regrouper vos jeux : Emulateur , jeux pc : jeux steam , uplay ,origin ...Une interface unifié pour les rassembler tous.



Voilà mes derniers travaux dans ma quête de l'interface parfaite...