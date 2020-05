Control (meilleur jeu de l'année et meilleure technologie)



Sayonara Wild Hearts (meilleur jeu mobile et meilleure direction artistique)



WHAT THE GOLF? (meilleur jeu "Fun for everyone")



Baba is you (meilleur design)



Mutazione (meilleur audio)



My friend Pedro (meilleur premier jeu)



Ghost Giant (meilleur jeu VR/XR)



Comme chaque année à, se tient la, un événement permettant notamment aux professionnels de l'industrie de se rencontrer. Ce rendez-vous est aussi le moment de mettre à l'honneur les productions locales, puisque des prix sont décernés aux meilleurs jeux vidéo développés dans les pays nordiques.Évidemment pour cause de, cette itération de l'événement s'est déroulée en ligne. Bien qu'un second événement, et cette fois physique, aura lieu en novembre prochain.Voilà donc pour le palmarès de cette année :dede- Meilleure direction artistique :dededededededeSe distinguent donc,et, qui repartent chacun avec deux récompenses en poche.Si par curiosité vous souhaitez connaitre les autres nommés, je vous dirige vers le site officiel de Nordic Game Pour fêter les grands gagnants, je vous laisse avec leursde présentation.