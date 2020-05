Pour mieux comprendre le contexte historique



Histoire de A Plague Tale : Innocence : 1349. La peste ravage le Royaume de France. A travers les champs de bataille et les villages dévastés par la maladie, Amicia et son petit frère Hugo sont poursuivis sans relâche par l'Inquisition. Sur leur chemin, ils uniront leurs forces avec d'autres enfants laissés orphelins par la guerre, et tenteront de repousser l'invasion des rats grâce au feu et la lumière. Dans leur lutte pour survivre, ils devront faire face à des horreurs sans nom, soutenus uniquement par le lien qui unit leur destin.Alors que leur aventure commence... le temps de l'innocence touche à sa fin.