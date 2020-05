Entrée en matière pour la Nextgen, un jeu qui te fait dire "ouais ok là on est bien sur une nouvelle gen".



J’espère que MS a compris le message après la débandade d’hier soir, les chiffres c’est bien mais après faut montrer le matos.



Pour Sony je ne m’en fait pas trop même si on est pas à l’abris d’un excès de confiance ou alors carrément qu’il estime que ce n’est pas utile d’envoyer du lourd par rapport à ce que MS présente (ils l’ont déjà fait)