Charts

(Chiffres d'Avril 2019 à Mars 2020)CA : 11,5 milliards de d'eurosBénéfice net : 2,2 milliards d'euros (+30% par rapport à l'année dernière)- LTD 55,77 millions (dont 6.19m de Lite) (+3.29m Q4)soit 21.03 millions sur l'année ficalePrévisions 2020/2021 : 19 millions de Switch(*) = chiffres Q4Ratio : 6.39- LTD 356,24 millions (+45.59m Q4)soit 168,72 millions sur l'année ficale- 27 jeux ont dépassé le million (dont 18 de Nintendo).- Mario Kart 8 Deluxe : 24,77 millions (+1.81m)- Super Smash Bros Ultimate : 18,84 millions (+1.16m)- Zelda : Breath of the Wild : 17,41 millions (+1.07m)- Super Mario Odyssey : 17,41 millions (+820.000)- Pokémon Epée & Bouclier : 17,37 millions (+1.31m)- Pokémon Let's Go : 11,97 millions (+210.000)- Animal Crossing : New Horizons : 11,77 millions (plus de 13.4m au jour d'aujourd'hui) (Nouveau)- Splatoon 2 : 10,13 millions (+320.000)- Super Mario Party : 10,1 millions (+980.000)- New Super Mario Bros. U DX : 6,6 millions (+1.23m)- Luigi's Mansion 3 : 6,33 millions (+960.000)- Super Mario Maker 2 : 5,48 millions (+440.000)- Zelda : Link's Awakening : 4,38 millions (+190.000)- Fire Emblem : Three Houses : 2,87 millions (+290.000)- Ring Fit Adventure : 2,37 millions (+200.000)- Pokémon Donjon Mystère DX : 1,26 million (Nouveau)- Marvel Ultimate Alliance 3 : 1,08 million (+60.000)- Astral Chain : 1,08 million (+50.000)- Digital en augmentation (= 34 % du CA).- Mobile : CA de 450 millions d'eurosHardware : +60.000 (75.77 millions LTD)Software : +890.000 million (383.11 millions LTD)Ratio : 5.06