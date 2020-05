Toujours encore plus de FFVII !Aujourd'hui vidéo de deux petits collectors que nous possédons et que vous possédez peut-être !Cela concerne FFVII Original, puisqu'il faut le nommer ainsi maintenant visiblement, et Dirge of Cerberus, le jeu centré sur Vincent Valentine !On vous laisse regarder ça !Aimez-vous ce genre de collector ?Est-ce que vous les avez ?En possédez-vous d'autres sur FFVII ?