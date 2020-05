"Annoncé pour la première fois cet été lors de la gamescom 2019, Ghostrunner a su se faire remarquer grâce à son univers cyberpunk violent et son concept exigeant aux nombreuses inspirations.Ghostrunner n'hésite pas à mélanger les genres en prenant des idées ici et là, pour créer une expérience au final originale. Le titre de One More Level sera donc un die & retry où le héros se situant dans un univers cyberpunk joue de son agilité à la manière de Faith de Mirror's Edge pour vaincre les ennemis. Radosław Ratusznik, le lead designer et producteur de Ghostrunner précise même au micro de GamesRadar+ que le titre reprendrait également des mécaniques de jeux vues dans Hotline Miami, notamment pour le côté die & retry, mais aussi des idées provenant de différents films comme Matrix, Dredd ou Snowpiercer. Radosław Ratusznik ajoute également que le titre se différencie de la concurrence grâce à son gameplay favorisant le combat au corps à corps." - jeuxvideo.comDémo dispo depuis quelques minutes sur Steam