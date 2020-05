Un mec a profité des derniers screens du jeu pour réaliser un comparatif précis avec le jeu original.Y'a pas à tortiller du cul, y'a eu du taff et le nouveau moteur est une bonne cure de jouvence pour le rendu global du titre.A noter qu'avec le changement de DA des visages, quelques expressions faciales ont été modifiées, on se demande bien pourquoiToutes les images ici :

posted the 05/05/2020 at 10:15 PM by 51love