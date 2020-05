Je propose l'idée de se retrouver entre 19h et 20h en online, sur Mario Kart 8 "Deluxe".Nous nous rejoindrons sur "Amis/adversaires".A savoir, le online est encore gratuit (jusqu’à Mercredi soir)PS : J'effacerais le message après 20heures...Mon code ami : SW-3081-0664-7334Jusqu’à présent, pas eu grand monde sur un malentendu...

posted the 05/05/2020 at 03:15 PM by nicolasgourry