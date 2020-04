On s'attaque aujourd'hui à dévoiler, dans cette vidéo, deux collectors concernant deux séries très connues !Un petit et un très gros collector !A l'honneur, Dark Souls III et Dragon Ball Super !Pas la peine de tergiverser sur ces deux séries, place plutôt aux images !Aimez-vous la série des Dark Souls ?Aimez-vous l'animé Dragon Ball Super ?Avez-vous ces collectors en votre possession, ou d'autres encore mieux que ça ?

Who likes this ?

posted the 04/30/2020 at 09:37 AM by sg2players