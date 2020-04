Gamergen

Dans un mois (29 Mai), Xenoblade Chronicles : Definitive Edition nous proposera de découvrir ou savourer à nouveau cette fantastique aventure, le tout avec le choix entre les musiques d'origine et des morceaux remastérisés. Comme vous le savez sans doute, un épilogue inédit baptisé Un avenir commun a été ajouté, qui devrait à minima nous faire incarner Shulk et Melia, accompagnés de deux Nopons si nous en croyons l'illustration officielle.Les cartes de téléchargement du jeu de Monolith Soft et Nintendo sont déjà disponibles en magasin dans l'Archipel et plusieurs clichés ont été partagés sur la Toile (Twitter) , nous livrant quelques détails supplémentaires sur ce chapitre inédit qui révélera l'histoire de Melia après la fin du jeu. Ainsi,, comme le rapporte Gematsu.. La langue devrait également pouvoir être interchangée, à voir avec si cela ne concerne que le Japon.