En regardant les chiffres des consoles les plus vendues, je me suis posé la question suivante ; Microsoft a-t-il bien fait de venir sur les terres de Sony et Nintendo?



Rappel des fait :



Generation 6

1. PS2 : 155M

2. XBOX : 24M

3. GC : 22M

4. DC : 11M

==>Microsoft a obtenu 10% des parts de marché



Generation 7

1. Wii : 101M

2. PS3 : 87M

3. X360 : 85M

==>Microsoft détenait 29% des parts de marché



Generation 8

1. PS4 : 109M

2. Switch : 53M

3. Xone : 47M

4. WiiU : 14M

==>Microsoft possède (actuellement) 21% des parts de marché



Conclusions évidentes :

-Microsoft n'a jamais dominé une génération

-Pire, sur celle où il réalise son meilleur score (29%), il finit 3e.

-Microsoft n'a par ailleurs jamais dépassé un tiers des parts de marché



Conclusions à confirmer :

-Microsoft n'y arrive pas sur console et c'est pour ça qu'il a du changer de stratégie pour se mettre davantage aux services

-Sony et Nintendo sont implantés trop profondément dans l'industrie de la console, et tout nouveau arrivant (coucou google) devrait y réfléchir à 2 fois.



Ma conclusion perso :

Je pense que Microsoft regrette POUR L'INSTANT d'avoir perdu autant d'argent sur ce secteur. C'est dommage, car leur xbox 360 était ma console préférée au début de la génération 7.



Alors, qu'en pensez-vous?