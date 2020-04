Bonjour à tous,



J'ai besoin de votre aide pour ma PS4.

Mon alimentation est en train de lâcher, elle surchauffe et éteint la console d'un coup. La console est bouillante et je dois attendre un bon moment avant de pouvoir la rallumer sans problème. Je sais que le problème vient de l'alim.



J'ai une PS4 de 1ère génération, modèle CUH-1004A, et j'ai fait des recherches sur "google est mon ami" sans trop de succès.



Je voulais savoir si quelqu'un par ici avait déjà eu ce problème et saurait où je peux avoir une alim fiable.



Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter car à ce rythme je ne finirais pas FF VII remake avant un bon bout de temps si l'alim ne crame pas avant.