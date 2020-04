Bon...Je ne voulais pas spécialement écrire d'article là-dessus avant d'en être sûr, et d'avoir un communiqué officiel de Nintendo, mais cela semble se confirmer : les piratages de comptes Nintendo Switch se multiplient en cette période de confinement, sans que j'en ai vraiment l'explication.Je vous invite à lire ce topic : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-3007199-61276707-3-0-1-0-compte-nintendo-pirate-et-achat.htm Je vous recommande d'activer l'authentification à 2 facteurs et de changer votre mot de passe, ainsi que de dissocier votre compte Paypal de votre Switch, y compris si celui-ci dispose de la double authentification (ndlr c'est une autorisation de facturation que vous donnez à Nintendo lors de l'association).Après, avéré ou pas, vous vous faites votre idée - je ne fais que prévenir.Bon dimanche à tous et bon jeu !SuzuKube.

posted the 04/19/2020 at 07:28 AM by suzukube