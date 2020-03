Saori Kobayashi Saori Kobayashi

Le compte Twitter dédié au jeu nous informe qu'elle sera ajoutée dans un patch "dès que possible". Il sera alors possible de choisir entre les musiques d'origine de feu Yoshitaka Azuma, décédé en 2012, et celles réarrangées par Saori Kobayashi "dans le respect du style" de son confrère pour parcourir les sept niveaux du rail shooter emblématique de la Saturn. Cette bande-son flambant neuve sera par ailleurs intégrée d'office dans la version physique en précommande chez Limited Run Games.