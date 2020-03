Bon je vais être très bref, mais le jeu est une tuerie (oh sans déconner), en fait je comprend presque les 6 7h de jeu, c'est simple, il y a aucun temps mort, c'est intense sans arrêt, 1h que j'y joue et on a limite pas le temps de souffler tellement ça enchaîne, le rendu de la ville apocalyptique est vraiment bien retranscrit, c'est le bordel, des zombies de partout.Ensuite pour les fans de la licence qui ont retourné le 3 dans tout les sens, vous allez complètement redécouvrir l'épisode, car ça n'a limite strictement rien avoir, alors certes il y a des lieux et des graffiti qui vont faire tilt, mais c'est juste sa, donc un gros plus pour ça.En bref je donnerai mon avis un peu plus tard ou après avoir fini le jeu, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est largement plus intense et stressant que le 2 qui était plus posé.