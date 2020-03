Malgré la fin de son animé de 26 épisodes en septembre 2019 les ventes de manga explose , depuis des mois Kimetsu no yaiba ne lâche pas le top des ventes, en comparaison le dernier tome de One Piece ( le 95) est a 1,8 millions, ici les 20 volumes vont dépasser les 2,5 millions.Un film est prévus pour 2020 qui va adapter la suite de l'animé.Le graphique ci-dessous montre l'explosion, en jaune en 1ere semaine, classé par tome lui tout a gauche est donc le tome 1

posted the 03/20/2020 at 11:25 PM by amassous