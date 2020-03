Hier soir , les deux constructeurs ( Sony et Microsoft ) nous ont fait profiter de quelques informations qui devais être dévoilé durant la GDC annulée par les événements actuels .On apprend aujourd'hui que les organisateurs reviennent à la charge et nous promettent ce fois ci le même évenements pour l'été 2020 entre le 4 et 6 Aout à San Fransisco , Personne pour le moment ne peut prédire si cette date sera maintenue ou une nouvelle fois annulé mais il est intéréssant de noté que le salon à tout de même choisie de se laisser une seconde chance , contrairement à l'E3 ( qui mobilise bien plus de moyen ) .