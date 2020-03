Yo mina,Après un logo annoncé et deux articles de chez Wired, Sony devait tenir une conférence à la GDC et donc avec une présentation orienté aux dev et pas vraiment pour le grand publique.C’est notre Mark Fu**ing Cerny qui nous lâche les premières infos sur les specs mais surtout sa vision de cette nouvelle console nommée séquentiellement - PS5.Alors Digital Foundry expose à son tour ce qu’ils pensent de cette console et le mots d’ordre et “cleaver”. Ils le disent clairement, on n’est pas dans une course au TF, dû surement au prix de vente que Sony vise et qui sera logiquement moins cher que la Xbox One Series X.Pour les specs pur et dur :CPUAMD ZEN 2 CPU CORE8 coeurs physique pour 16 threadsLe tout qui tourne à 3.5Ghz au max (on revient là-dessus plus tard)GPUAMD RDN 2 Custom chipAvec 36 CU @ 2.23Ghz au max (on revient là-dessus plus tard ^^)Et donc si on fait le simple calcule des TF (donc la possibilité brute de calculer des opération à virgule flottante) on arrive à 10.28TF.Soit 15.3% de moins que la Xbox XSX.Si on compare les console actuelles et que la Xbox one X est à 100% avec ses 6TFOn arrive à ce classement :Xbox One est 79.17% moins puissanteXbox One S est 77.77% moins puissantePS4 est 69.33% moins puissantePS4 Pro est 30% moins puissanteEt enfin la Xbox one X est 50% moins puissante que la Xbox XSX.Bien sûr ici on ne compte que les TF GPU et on laisse toutes les autres specs sur le côté, parce qu’on veut juste voir à quel point la viande est rouge et non tendre ou savoureuse.Donc pour tous ceux qui ne veulent savoir que ça, la suite de l’article vont bcp les ennuyer.Parce que toutes les choses mise en place sur ces deux consoles sont tellement spécifique et optimisées que ce sont plus ces choses là misent ensemble qui vont donner des résultats incroyables que des simple calculs de virgule flottantes.Parce qu’on peut dire qu’il n’a pas blagué avec le reste de la console!Avec en tête une optimisation et une petite révolution dans la gestion des fréquences du combo CPU/GPU. Dans le sens où il prend le problème à l’envers de ce que proposent les autres acteurs du monde des puces informatiques.Le but ici est donner une puissance électrique max et passant le contrôle à un chip spécifique qui va gérer en tout synchronicité les deux parties du SoC.Donc comme un maestro, il donnera la fréquence d'exécution tout en prenant en compte l’activité que le jeu demande au CPU ou le GPU.Et il faut bien comprendre que les passages de l’un à l’autre peuvent se faire au niveau de la milliseconde et donc comme un néon on ne verra aucun scintillement entre ses phases allumé et éteinte qui arrivent 50x par secondes.Mais Mark annonce que c'est au dev de trouver la bonne balance entre les deux et donc d’optimiser son code pour prendre un maximum de puissance selon les moment de jeu.Exemple comme sur Switch, lors des loading tout est mis dans le CPU, puis ça balance le reste sur le GPU quand le stage commence.Donc il faut voir la puissance de la PS5 comme une un budget qu’on doit dépenser selon les besoins entre deux secteurs que sont le CPU et le GPU.Pour quoi faire cela, au lieu de donner le full power au deux?Tout d’abord ça va très vite de balancer d’un pole à l’autre, c’est presque invisible au niveau humain. Cela permet aussi d'aller dans des fréquences très haute et un rendement de puissance accrue sans consommer trop et donc sans avoir une chaleur qui impose un refroidissement bruyant.Mais le plus important c’est la remarque de Cerny sur l’idée d’avoir moins de CU mais à fréquence plus élevées qu’un nombre plus conséquent de CU mais plus lent.Dans le premier cas, on obtient bien plus d’information à la seconde que la deuxième solution.Et quand on voit qu’avec une RTX 2080Ti les jeux en 4K / 60 FPS ne sont pas légion… c’est souvent du à la vitesse de la VRAM au lieu de la puissance de calcul.Encore là, Mark nous enlève de la puissance brut pour nous donner plus de rapidité et donc un rafraîchissement d’image plus véloce à défaut d’avoir moins de détails ou d’effets à la seconde.Le SSD et le chipstet I/OIci je vais allez vite, comme ce SSD, ce qu’il faut savoir ce que le SSD est à nouveau un custom et non un composant qui vient du monde pc.La grande différence est les SSD pc et celui de la PS5 ce sont les 6 priorités d’accès que peut avoir les dev sur les données qui sont logées dans cette partie de la mémoire.Sur pc, on est plus sur deux et donc on peut profiter d’un réel gain pour accélérer les computations des données au bénéfice de FPS ou de l’IA, le loading, le nombre de textures, la géométrie des polygones ou des éléments sonores à calculer.D’ailleurs l’exemple des tunnels mis en place pour compenser le manque des vitesses des HDD, impose au dev de penser les jeux autrement que s’ils pouvaient prendre en charge les données le temps que le personnage dans le jeu se retourne.Ce qui est une énorme évolution dans les jeux vidéos!!Pour résumer non seulement les SDD est 2x plus rapide que sur Xbox XSX, mais tout le chipset est fait pour que ces données ne se retrouve pas coincées quelque part par un “bottleneck” comme cela arrive souvent.Mais aussi la compression des données qui est la même que sur PS4 mais dans une version plus véloce nommée “Kracken” va pousser cette bande passante au-delàs des 8Gb/sec….Juste du jamais vu sur pc ni console, tout simplement! C’est tellement véloce que les SSD actuels ne sont pas compatible avec la PS5, mais il y aura une liste approuvée par Sony d’ici la sortie.D’ailleurs les SSD en PCie 4.0 commence à sortir pour les PC (voir chez Aorus de Gigabyte par exemple).Une courte explication est donnée aussi sur l’optimisation des patch qui n’ont plus besoin de reconstituer le fichier en entier mais peut juste se placer là où il faut corriger ou améliorer le code.Ce qui devrait donner plus souplesse à la gestion de place disponible et plus besoin de garder des Gb libre pour pouvoir patcher un jeu comme c’est le cas sur PS4L’audio3DLà on nous promet du lourd, mais pour faire court; la PS5 possédera du hard adapté pour la partie audio pour calculer avec précision l’emplacement et la présence de chaques sources sonores.Ce qui devrait tout comme le ray tracing lumière, donner un sentiment de réalité dans l'environnement des jeux.Mark parle de rentrer dans la matrixEt pour enfoncer le clou (dans le tympan) la reconstitution du son passera par un carte de rendu des lobes de l’oreille de chacun. Un style de calibration du rendu sonore sera proposer à chaque possesseur de la console pour qu’elle puisse adapter le rendu du son selon son installe (barre audio, casque ou bafle de la tv) pour donner le meilleur rendu possible au joueur.Nos deux compagnons de Digital foundry sont vraiment surpris et passionné par ce que la PS5 propose.Ils voient ça comme une vraie réflexion de ce que peut proposer une console Next-gen en comparant ce qui se passe par exemple avec un jeu comme Star citizen sur pc qui souffre sa race s’il ne tourne pas sur un ssd véloce, même si on possède un CPU ou GPU de brute.Pour finir ce long texte tiré d’une vidéo de 36 minutes.D'ailleurs désolé j'ai pas trop le temps de mettre des images pour illustrer!!Je dirais que la PS5 propose des choses qui sont intéressantes, pas la plus puissante pour le coup mais un bon mix entre prix et puissance, tout en offrant de nouvelles possibilités aux dev et apparement ces ce qu’ils demandent à travers le monde.Une console moins cher mais qui peut assurer de gros jeux, on se retrouvera donc avec une différence comme avec la PS4 pro et la Xbox one X mais avec encore moins de gap entre, vu qu’on passe de 30% à 15% entre les deux!Donc sortez vos jumelles et autres loupes pour voir la différence entre les deux versions, mais par contre ne sortez pas vos chronos parce que les loading seront eux bien flagrant.Ce qui va dynamiser les jeux comme jamais vu auparavant.Put1 j’ai plus de doigts mais j’espère que c’est plus clair pour tout le monde maintenant!Pas de grosses différences pour la next-gen, juste de points forts différents et des firts-party qui vont pouvoir nous en mettre plein la vue.Tout en sachant que le grand gagnant sera le pc, si on un compte en banque pour assurer un build à 2500€