C'est ainsi que le magazine Famitsu s'apprête à son tour à fêter une nouvelle révolution terrestre : celle de la Switch, qui fêtera très bientôt ses trois ans de commercialisation. Disponible depuis le 3 mars 2017 sur quasiment tous les territoires, la console transportable qui cartonne sera en couverture du prochain numéro prévu pour paraître le 5 mars prochain.Et pour l'occasion, c'est ce bon vieux creative fellow Shigeru Miyamoto qui se pliera à l'exercice de l'interview annoncée d'emblée comme "longue", mais pas molle .Le créateur qu'il n'est nullement besoin de présenter y parlera notamment de ses plans pour l'avenir, et il nous tarde évidemment de découvrir ce que Miyamoto nous réserve pour le troisième anniversaire de la Switch, pas vous ?

