Bonjour Gamekyo,je me refait les anciens E3 pour le moment..ET quand je vois comment Sony a trolilolll Microsoft comme un porc, je me dis waouw ils sont balaise les garsÉtape 1 :Étape 2 :Étape 3 :Bien à vous,Giu-San

Who likes this ?

posted the 03/01/2020 at 10:24 AM by giusnake