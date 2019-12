Voilà je rejoins l'avis du chef une fois encore après j’espère maintenant qu'ils vont faire des films sans avoir le poids du passé en voulant absolument faire plaisir au anciens fans de la première trilogie , qu'ils passent à autre chose , on a vu dans les livres, jeux vidéo et série ( Mandalorian ) qu'ils pouvaient faire des choses sympa sans pour autant parler des anciens perso principaux

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2019 at 09:12 PM by gantzeur