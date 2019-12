Analyse Technique de Assassin's Creed IV: Black Flag sur Nintendo Switch. -En mode TV, le jeu utilise une résolution dynamique avec la résolution la plus basse de 1600x900p a 1920x1080p. -En mode portable, le jeu semble toujours stable en 1280x720p. Analyse Technique de Assassin's Creed Rogue. -En mode TV, le jeu utilise une résolution dynamique de 1280x720p a 1920x1080p. La résolution 1600x900p semble être souvent proposé en mode TV. -En mode portable, le jeu utilise une résolution dynamique de 960x540p a 1280x720p. La résolution 1152x648p a 1280x720p semble être souvent proposé en mode portable.

posted the 12/08/2019 at 08:07 PM by turok