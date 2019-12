Bonsoir à tous ! Nouveau top 10 après celui des meilleurs niveaux "d'eau" dans les jeux vidéos que je vous invite à aller voir si vous l'avez manqué ^^ Bref, vu qu'en ce moment on se caille le cul sévère, quoi de mieux qu'un petit top 12 de ce genre en cette période ? Je précise bien entendu que ce top est totalement subjectif et que si certains jeux ne figurent pas sur cette liste c'est tout simplement que je ne l'ai est pas encore fait ou qu'ils m'ont pas marquer plus que ça.PS: Le spoil est possible sur ce top 12 alors vous voilà prévenu x)12) COD Modern Warfare 2 : 'Périlleuse Escalade" On commence ce top avec une mission d'un des meilleurs COD j'ai nommé Cod MW2 ! Dans "Périlleuse Escalade" vous devez récupérer avec le Sergent Mctavish un ACS derrière les lignes ennemis. Infiltration donc dans cette base balayée par une tempête de neige et exfiltration de la base après vous être fait griller puis course poursuite en motoneige digne des films de Michael Bay, du grand spectacle !11) Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex : "Bandicoot on ICE" Le premier niveau du jeu développer par Traveller Tale's m'aura vraiment plu ! J'adore ce niveau ! La musique, l'ambiance, le parcourir a été véritablement un plaisir ! Il paye pas de mine comme ça, assez court et facile mais je sais pas je le kiffe grave, ça s'explique pas x)10) Uncharted 2 Among Thieves : "Accident de train" Ce U2 m'aura vraiment marqué par son incroyable niveau dans la neige, ou Drake doit vite sortir d'un train prêt à s'écraser. La mise en scène est géniale et c'est juste super bien foutu pour l'époque en 2009, ça a été une sacrée claque de voir ça.9) Rayman 3 Hoodlum Havoc "Sommets d'Outres Nuées" Le 8 ème monde du jeu de Rayman 3 est très bon bien. Qu'un peu court (2 niveaux seulement) mais j'ai adoré malgré tout. Déjà on y arrive en bateau assiégé par une armée de Hoodlums avant d'ammarer et de parcourir les montagnes pour ensuite faire du snowboard sur une musique bien entraînante, et enfin pénétrer dans le QG Hoodlums !Tomb Raider 2 : "Collines Tibétaine" Tomb Raider 2 occupe la 6ème place avec ses collines tibétaines à parcourir en short ! Oui oui... Panthère des neiges, condor ou encore yétis, les dangers ne manqueront pas dans ce level. La motoneige est en revanche un calvaire à diriger mais ce niveau est vraiment superbe. Bien plus que le suivant... Ceux qui ont fait le jeu sauront de quoi je parle.7) Far Cry 4 : "Himalaya" Même si le jeu se déroule à Kyrat une contrée fictive du Tibet, les moments où on est envoyé en Himalaya sont clairement géniaux. Tempête de neige, wingsuit entres les falaises, puis infiltration dans les camps ennemis. J'ai juste adoré ces parties dans l'Himalaya. En plus d'être magnifique visuellement. Le seul problème, c'est qu'il yen a pas assez de ces phases...6) The Last of Us : "Station en bord de lac"L'avant dernier chapitre de cet incroyable jeu qu'est The Last of Us m'aura vraiment marqué ! Première fois en plus que l'on incarne Ellie, pleins de moments géniaux comme cette phase à la RE4 où on est attaqué par des infectés retrancher dans une vieille baraque, tentant aussi bien que mal de survivre.. pour ensuite échapper aux hommes de David au bord du lac et ensuite en pleine tempête. Avant d'affronter David lui même dans un restaurant en flamme ! Un niveau aussi brillant que marquant.5) Star Fox Adventure : "Mine de glace"Un niveau vraiment génial et en plus assez long. Magnifique visuellement, musique splendide, puis variés en plus de ça car après la neige vient la lave ! Pas grand chose d'autre à dire, je vous laisse profiter de la vidéo ^^4) Zelda Twilight Princess : "Ruines des Pics Blanc" Bienvenue chez les yétis ! Un véritable donjon de glace s'offre à nous dans TP. Il m'a marqué car je suis restée bloqué un sacré bout de temps à l'intérieur.. et puis il est vachement original ce donjon. Déjà on y va en snowboard, et puis le fait que ce donjon soit en fait la demeure des yétis est vachement cool comme idée je trouve. C'est aussi un des donjons les plus dur du jeu, (foutu énigme des blocs...) Bref, un level juste excellent, dommage que le boss soit tout moisis xD3) Ratchet et Clank 2 : "Désert Grelbin" Un niveau encore une fois excellent ! Le désert Greblin de Ratchet 2 m'a vraiment marqué ne serait ce car j'y ai passé un sacré bout de temps à la recherche des 100 cristaux dans ces étendues glacées... Harcelés par ces foutu yéti, quand soudain le sol se craque et fait apparaître de gigantesque dragon d'eau cracheur de laser de glace... Un niveau très très marquant pour ma part !2) Spyro A Heroes Tail "Village de Frosbitte/Glacier Gloumi/Citadelle de glace" Là c'est pas un mais 3 niveaux, en gros tout le monde de glace de SAHT que j'ai surkiffé. On a tendance à souvent parler des Spyros PS1 mais perso moi je:ai adoré A Heroes Tail et notamment ces 3 niveaux. Magnifique visuellement, rythmé, variés, difficile, ces 3 niveaux sont vraiment excellent et tous différents. Le passage avec Chasseur où il faut chasser les yétis dans la maison d'un "gentil yéti" bah j'ai kiffé, pareil avec Spyro ou dans la citadelle de glace il faut allumer les chauffages pour réchauffer la chambre de la Reine de Glace. Bourré d'idée, je place sans problème ces niveaux en deuxième position !1) Mario 64 : "Cool, Cool Mountain" BIEN ÉVIDEMMENT en première position réside la montagne enneigée mythique de Mario 64 et son sacrifice culte de pingouins ! (Avouez on le tous fait) pas grand chose d'autre à dire tout le monde connaît ce niveau, tout le monde connaît la course avec le pingouin sur la glace ! Le meilleur niveau de neige du monde pour moi pour l'instant !Et voilà ainsi s'achève ce long top, et si c'est pas un top 10 c'est parce que j'avais besoin d'en mettre 12 x) j'espère qu'il vous aura plu, j'y ai mis un peu de temps en tout cas. A bientôt pour un nouveau top et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous aurez mis