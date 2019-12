Jeux Video

Quelle folie.Niveau frame-rate, c'est kif kif (30FPS ultra stable en dock comme en nomade), et donc supérieur à la version PS3 qui adorait le 20FPS.Bon en étant moins taquin, on pourra dire que le studio Feral Interactive (qui avait déjà fait un bon port de Grid Autosport) commence à être rangé aux cotés de Virtuos (Dark Souls) et Panic Button (Doom, Wolfenstein) dans la catégorie des devs qui savent un peu se sortir les doigts du cul sur Switch.